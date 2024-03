Procon alerta consumidores sobre novo golpe aplicado em Dourados

“Golpe do Cashback” é aplicada através de anúncios nas redes sociais; Procon alerta que não está ligando para consumidores solicitando dados de cartão

A Prefeitura de Dourados, através do Procon, alerta o consumidor sobre mais um golpe fazendo muitas vítimas, chamado “golpe do cashback”. Os criminosos estão usando o nome do Procon para tentar dar alguma credibilidade à farsa. O Procon não está ligando para consumidores solicitando dados de cartão.

O golpe funciona através de anúncios e mensagens em redes sociais, com a falsa informação de que as operadoras de cartão de crédito estariam escondendo valores que deveriam ser devolvidos aos clientes em forma de “cashback”.

Cashback é o nome de uma prática comercial em que um percentual do valor pago na compra com cartão é devolvido ao cliente. Essa devolução pode ser feita em dinheiro na conta ou desconto na compra de outros produtos.

Para convencer a vítima, as mensagens trazem imagens de apresentadores de telejornais em supostas reportagens informando que os Procons obrigaram as operadoras de cartão de crédito a devolver os supostos valores, o que é mentira.

As mensagens induzem o consumidor a clicar em um link que o leva a preencher um formulário para ver se tem direito a alguma devolução. Nesse momento a vítima informa seus dados pessoais e até o número do cartão de crédito.

Em seguida o consumidor é informado sobre os supostos valores a receber e é orientado a pagar uma taxa para liberar o dinheiro.

Depois disso, os golpistas encerram a comunicação e bloqueiam a pessoa. Nesse momento, eles já receberam o dinheiro depositado e ainda possuem os dados pessoais e o número do cartão da vítima, que podem ser usados para praticar outros crimes.

O Procon de Dourados esclarece que qualquer informação deve ser buscada diretamente nas instituições financeiras, e nunca por meio de canais oferecidos em redes sociais, aplicativos de mensagem, ou ligações;

Segundo o diretor do Procon, Rozemar Mattos, o consumidor deve desconfiar sempre de ofertas que pareçam muito vantajosas. “Evite clicar em links duvidosos. Na dúvida, acione o serviço de atendimento ao consumidor (SAC) do seu banco ou da sua operadora de cartão”, afirma.

Ele ainda ressalta que o Procon não está ligando para consumidores solicitando dados de cartão.

Se perceber que caiu em um golpe, o consumidor deve imediatamente entrar em contato com a instituição e informar o ocorrido, a fim de tentar recuperar o valor pago. Além disso, é importante registrar um boletim de ocorrência e bloquear o cartão cujo número foi repassado aos golpistas.

O Procon mantém canal de atendimento através do telefone (67) 3411-7792 e no e-mail: procon@dourados.ms.gov.br.