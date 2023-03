Processo seletivo para professores substitutos da UFGD inscreve para 2ª etapa

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) publicou ontem (23/03) o edital com o quadro de vagas e as titulações exigidas para a segunda etapa do processo seletivo de professores substitutos (PSSPS-2023.1), com 11 vagas para contratação imediata e cadastro reserva em 14 áreas, contemplando nove faculdades da instituição.

As 11 vagas para contratação imediata são para as áreas de: Ciência da Computação/Redes de Computadores; Sistemas Elétricos de Potência; Gestão da Produção e Aplicações; Medicina da Família e da Comunidade (2 vagas); Cirurgia de Cabeça e Pescoço; Clínica Médica – Saúde Indígena; Ginecologia e Obstetrícia; Semiologia; Alergia e imunologia e Patologia Especial.

Do total de vagas, 20% são destinadas à reserva de vagas para candidatos negros (pretos e pardos) e 5% para pessoas com deficiência. O cálculo é feito sobre as 21 vagas abertas na primeira etapa e, como não houve candidatos cotistas, o número de vagas reservadas continua o mesmo na segunda etapa: duas vagas para professores com deficiência e quatro vagas para professores autodeclarados negros (pretos e pardos). Os aprovados são classificados em uma lista geral de cotistas, independentemente da área de inscrição, e a contratação é de quem estiver melhor classificado, conforme descrito nos itens 9.1 a 9.4 do Edital de Abertura CCS n.º 02.

Como o cronograma da seleção está organizado em etapas, de acordo com a maior titulação exigida, nesta segunda etapa são ofertadas as vagas que não foram ocupadas na primeira etapa. A maioria das áreas nessa fase tem a especialização como requisito mínimo, mas algumas pedem mestrado e outras somente a graduação, já que as exigências variam de acordo com as características das profissões.

O período de inscrição começou nesta sexta-feira (24/03) e vai até as 23h59 do dia 31 de março, de acordo com o fuso horário de Mato Grosso do Sul. As inscrições são gratuitas e realizadas totalmente pela internet, AQUI.

Já a prova didática será presencial, de caráter eliminatório, e irá avaliar o candidato quanto ao domínio do tema e à adequação da sua abordagem metodológica. A aula deverá ter duração de 40 a 60 minutos e o plano de aula precisará ser entregue para a Comissão Especial de Seleção (COES). As provas didática e de títulos ocorrerão nos dias 13 e 14 de abril.

Por ser uma contratação temporária, sua duração será de 12 meses, podendo ser prorrogada para até 24 meses, caso isso seja necessário para a UFGD. A remuneração depende da titulação e da carga horária, podendo variar de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21, para a jornada de 40 horas, e de R$ 2.236,32 a R$ 3.522,21, para jornada de 20 horas, mais o Auxílio Alimentação de R$ 458.

Outras informações sobre o PSSPS-2023.1/UFGD devem ser obtidas na Coordenadoria do Centro de Seleção pelo e-mail cs.substituto@ufgd.edu.br e pelos telefones (67) 3410-2840/2846.