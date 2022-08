Prioridade para o futuro: Manter o jovem na escola e qualificá-lo, defende Riedel

Em 2021, três mil jovens de MS largaram os estudos: “Inadmissível”, afirma Eduardo Riedel

Mais de 3 mil alunos desistiram do ensino médio em Mato Grosso do Sul, no ano passado, aponta o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Somando a rede pública e privada, o total deste grupo chega a 3,324 estudantes que largaram os estudos em 2021. Para o candidato do PSDB ao Governo do Estado, Eduardo Riedel, este cenário exige estratégias inteligentes para reforçar a permanência destes jovens na sala de aula, além de políticas públicas de qualificação profissional que garantam um futuro para eles.

Riedel lembrou que nesta sexta comemora-se o Dia Internacional da Juventude, criado em 1999, pela ONU (Organização das Nações Unidas). “Considera-se ‘jovens’ todos aqueles com idade entre 15 e 29 anos. Ou seja, são pessoas que estão em meio a sua formação educacional, que já estão inseridos no mercado de trabalho, ou ambos. O que os une, é a vontade de ter acesso a qualificação para garantir melhores empregos e renda. E é nisso que estaremos focados nos próximos anos”, disse o candidato.

O candidato do PSDB ao Governo do Estado, Eduardo Riedel, aponta a próxima década como decisiva na construção de políticas públicas que ofereçam aos jovens possibilidades reais de almejar um futuro melhor. “O Estado tem 13.7% de sua população com idade entre 16 e 24 anos. São milhares de jovens com o futuro pela frente e ávidos por ter acesso a boa formação e qualificação profissional”, disse Riedel. Segundo ele, muito foi feito nos últimos sete anos e meio na área da educação, mas muito há a ser feito ainda. Ele destaca como conquistas a ampliação da rede de escolas de tempo integral e a valorização profissional que levou MS a ter um dos maiores salários para os professores da Rede.

“Vamos governar de mãos dadas com cada sul-mato-grossense, com a juventude, criando condições que viabilizem emprego e renda, sem esquecer da educação e da qualificação profissional. Estamos desenhando um futuro moderno, com oportunidades e infraestrutura que transformem o Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Assim como as demais áreas de atuação do Governo, a Educação receberá um choque de gestão, com políticas modernas e foco em resultados, diz Riedel. Entre as ideias a serem implementadas está a expansão da rede de escolas em tempo integral; a modernização do Vale Universidade; a criação de bolsas para estágio remunerado conclusivo dos cursos, em áreas prioritárias do serviço público (engenheiros em obras; arquitetos nos programas de recuperação de áreas urbanas degradadas; médicos em hospitais do interior e etc), entre outras ações.

“O sul-mato-grossense quer respostas aos seus desafios. E é isso que ofereceremos. Uma gestão focada em resultados e em projetos que reflitam diretamente na vida das pessoas. Na educação, esta forma de trabalhar pode ser revolucionária”, conclui o candidato.