Principal causa de divórcios é a crise financeira, aponta pesquisa

A cada dia mais mulheres procuram plataformas online que oferecem homens bem-sucedidos como principal atrativo.

Com o alto preço da gasolina, os impactos econômicos que a pandemia causou e a reverberação da guerra entre Rússia e Ucrânia no Brasil, o custo de vida cresceu de forma alarmante e com isso muitos relacionamentos chegaram ao fim. Esse movimento resultou em mulheres recorrendo a plataformas de relacionamento como o MeuPatrocinio – https://www.meupatrocinio.com/ – que tem como principal atrativo homens bem-sucedidos.

Isso se deve inclusive ao movimento que tem sido trend topics nas redes sociais com o crescimento constante do uso do termo Sugar Daddy e Sugar Baby por influenciadores digitais. E pra quem não sabe O que é Sugar Daddy, são homens bem-sucedidos, experientes, que suas fortunas não foram abaladas pela pandemia. Ou seja, é a solução para um relacionamento sem crise financeira.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de divórcios no País cresceu 75% em cinco anos e, no meio do ano passado, o total de divórcios saltou para 7,4 mil apenas em julho, um aumento de 260% em cima da média de meses anteriores. Sendo a principal causa, a crise financeira.

A questão é que dinheiro pode não trazer felicidade, mas a falta dele pode trazer problemas para a vida conjugal. Mariana de 25 anos é uma das que viu seu relacionamento chegar ao fim em meio a pandemia por motivos financeiros, e hoje, optou pela plataforma para achar um novo parceiro e ter um relacionamento mais completo, transparente e sem estresses, como afirma: “A imaturidade dos homens mais jovens é um fator que complica qualquer relacionamento, e quando isso se junta a falta de grana, é pior. Então não quero mais isso para minha vida, conheci a plataforma e já estou há 2 meses com meu namorado, que é um homem bem-sucedido e maduro que me trata como uma princesa. Estou muito feliz.”

A tecnologia veio para nos ajudar e quando feita de forma segura e prática pode sim trazer o ponto de mudança para melhor na vida de alguém. O importante é ter um relacionamento feliz e saudável, onde ambos estejam e sejam felizes para sempre, esse “sempre” sendo real e natural.