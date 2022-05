Primeiro Baile para a Melhor Idade acontece nesta quinta no CCI

Evento marca o retorno das atividades pós pandemia

A Prefeitura de Dourados através da Semas (Secretaria Municipal de Assistência Social) está realizando nesta quinta-feira (5), das 13h às 16h30, o “1º Baile para a Melhor Idade” pós pandemia, no CCI Andre´s Chamorro (Centro de Convivência da Pessoa Idosa), localizado na rua Cafelândia, 770 – Jardim Água Boa.

O baile contará com a presença da banda Bom d Baile e a pista de dança está liberada para pessoas acima de 60 anos. “O evento é aberto a todos os públicos que queiram prestigiar, conhecer nosso espaço que foi reformado e acompanhar o idoso. Mas só podem fazer parte das danças os idosos”, explicou Irineu Ribeiro, coordenador do CCI.

Além do baile, outras atividades retornarão em breve. “Estamos organizando o retorno das atividades como ginástica, caminhada, bocha, coral, também teremos jogos de mesa”, disse Irineu.

A diretora da Proteção Social Básica comentou sobre a importância de proporcionar qualidade de vida e bem estar para esse público, principalmente nesse pós-pandemia. “Essas atividades auxiliam a socialização, o convívio em grupo, e colaboram para que muitos idosos saiam do isolamento social. O baile, a dança, além de uma atividade física que mexe com o corpo todo, proporciona prazer, desperta memórias e a saída do sedentarismo. Aproveitamos ainda para parabenizar a equipe coordenada pelo Irineu, que se empenhou muito para que esse baile se realizasse”, concluiu Nilza Jesus dos Anjos Santana.