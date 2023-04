Primeira edição da Exponantec 2023 gera R$ 30 milhões em negócios

Realizada pelo Sindicato Rural de Nova Andradina, a Exponantec consolidou-se entre os produtores rurais da região. As empresas de máquinas e implementos agrícolas saíram satisfeitas com os negócios gerados e as prospecções com os contratos feitos durante o evento.

Pelos números levantados com os expositores, a feira movimentou aproximadamente R$ 30 milhões em negócios, com vendas de máquinas e produtos e solicitações aos bancos de crédito para aquisição de equipamentos.

O presidente do Sindicato Rural de Nova Andradina, Marcus Vinícius Godoy Garcia Júnior, anunciou a segunda edição para 2024 no mesmo período deste ano. “Estamos ouvindo expositores e participantes para que a segunda edição seja ainda melhor. Para ele, o resultado surpreendeu, o saldo positivo da feira garantiu o advento de novos expositores. “Aqueles que participaram deste ano, já têm áreas reservadas para o próximo e outros já nos procuraram durante o evento”, apontou o presidente.

Conforme os dados da Famasul, na safra 21/22, a área utilizada para produção de soja foi de 41.609,62 hectares, fechando com uma produtividade média de 1.452,6 quilos/ha ou 24,21 sc/ha. A produção total do grão do município foi de 60.442,13 toneladas, representando 0,69 % produzidos no estado de Mato Grosso do Sul. Já de milho na 2ª safra, a área destinada para produção foi de 14.518 hectares, com uma produtividade média de 4.441,82 quilos/ha ou 74,03 sc/ha. A produção total de milho do município foi de 51.254,72 toneladas, representando 0,40 % do total produzido no estado.

O presidente da entidade também agradeceu aos quase 20 parceiros entre patrocinadores, apoiadores e expositores. Ele afirmou que a confiança no evento garantiu o resultado positivo do evento.

ExponanShow

Outra novidade é que o sucesso da Exponantec garantiu a realização da ExponanShow para outubro deste ano. Diferente da Exponantec que aproxima a pesquisa do campo e as empresas do produtor rural, a ExponanShow mostra a potencialidade do agronegócio para o público urbano. “Vamos ter cavalgada, rodeio e shows. É mais festa!”, comentou Marcus Vinícius. A data do evento será anunciada mais para a frente e a organização vai se manter com a empresa Sato Comunicação.

A Exponantec 2023 contou com o patrocínio da Federação da Agricultura e Pecuária de MS — Famasul —, da Usina Santa Helena e da cooperativa de crédito Sicoob. O evento contou com o apoio da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (SEGOV) – ligada ao Governo de MS, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – IFMS, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar/MS, e a Prefeitura de Nova Andradina.