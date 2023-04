PRF recupera quatro veículos de locadoras em Corumbá

Na manhã desta sexta-feira (31), a Polícia Rodoviária Federal recuperou quatro veículos de locadoras que haviam sido furtados na cidade de Corumbá/MS.

Os veículos recuperados foram dois Citroen/C4 Cactus, um Nissan/Kicks e um Fiat/Toro. Trata-se de um crime comum na região, em que indivíduos se passam por clientes, firmam contrato de locação com as empresas e, após, entregam os veículos a terceiros, que os utilizarão para diversos fins, dentre eles: a venda em outras cidades ou estados, o desmanche e comercialização de peças e, até mesmo, o cometimento de novos crimes. Os criminosos aproveitam-se da proximidade da fronteira com países vizinhos, como a Bolívia e o Paraguai, para praticar os crimes e sair do país, numa tentativa de não serem pegos.

Condutores e veículos foram encaminhados à Polícia Civil em Corumbá/MS.