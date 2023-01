PRF recupera duas carretas em Caarapó e motoristas são libertados de cativeiro em Uberlândia/MG

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou duas carretas, na manhã desta quinta-feira (19), em Caarapó/MS. Após a prisão dos motoristas e recuperação dos caminhões, as vítimas do roubo foram soltas do cativeiro.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na Unidade Operacional da PRF, quando duas duas carretas abordadas foram bloqueadas por estarem fora da rota de transporte. Durante a entrevista com os condutores e levantamento de informações, os policiais descobriram que os condutores não eram as pessoas que deveriam estar viajando com aqueles veículos e que o proprietário teria registrado um boletim de roubo/furto dos caminhões.

Os PRFs também informaram a Polícia Civil de MS, além da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil de Minas Gerais, que após a recuperação das carretas, informou que os verdadeiros motoristas teriam sido soltos do cativeiro que eram mantidos até o transporte dos veículos para a fronteira.

Os motoristas abordados disseram ter sido contratados para levar as carretas até Ponta Porã. Os dois foram presos e encaminhados à Polícia Civil em Caarapó/MS.