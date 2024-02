PRF prende quatro suspeitos de tentativa de homicídio e recupera veículo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo com registro de roubo e prendeu quatro homens por tentativa de homicídio e Mandado de Prisão em aberto, na manhã desta sexta-feira (16), em Anastácio/MS. As prisões contaram com o apoio das Polícias Civil e Militar.

A equipe de policiais rodoviários federais recebeu a informação da Polícia Civil de Miranda de uma ocorrência de tentativa de homicídio com arma de fogo e fuga, realizando a abordagem do veículo GM Corsa, ocupado por quatro suspeitos nas imediações do km 504 da BR-262, em Anastácio.

Os indivíduos confessaram a tentativa de homicídio e disseram que a arma utilizada e as munições haviam sido jogadas pela janela do veículo em local incerto momentos antes da abordagem policial. Os suspeitos afirmaram ainda que são faccionados com o PCC e que a motivação seria “acerto de contas”. Após a abordagem, chegou ao local a viatura da Polícia Militar, a qual prestou apoio na ocorrência.

Além do flagrante da tentativa do homicídio, foi identificado que o veículo utilizado na fuga possuía registro de roubo e furto desde o ano passado. Um dos homens também tinha um Mandado de Prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Ocorrência encaminhada para a Polícia Civil de Miranda.