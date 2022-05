PRF flagra casal com R$ 160 mil reais em espécie e sem procedência

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um casal viajando com 160 mil reais em espécie sem procedência, na tarde deste sábado (14), em Coxim/MS.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-163, quando abordaram um Chevrolet/Cruze. O motorista, de 30 anos, estava acompanhado por uma passageira, de 28.

Durante a entrevista, os policiais desconfiaram do comportamento do motorista. Após uma vistoria no veículo, a equipe encontrou uma mala com diversos maços de dinheiro em notas de R$ 20,00. Também foram encontrados maços com grandes quantias na bolsa da passageira, sob o banco traseiro e no painel do carro. No total, foram contabilizados R$ 160.000,00.

Questionado, o condutor disse que teria recebido o dinheiro como pagamento do serviço de piloto de garimpo. Ele foi encaminhado para a Polícia Civil de Coxim/MS e pode responder pelos crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direito e valores e a passageira foi encaminhada como testemunha.