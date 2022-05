PRF e PM apreendem mais de 3 toneladas de maconha em Bonito

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar apreenderam 3.267 Kg de maconha, na tarde desta quarta-feira (18), em Bonito/MS.

Os policiais rodoviários federais e policiais militares realizavam patrulhamento na região da MS-382, quando avistaram um caminhão VW/11.130 abandonado às margens da pista com as portas abertas. Buscas foram realizadas no local, porém o condutor não foi localizado.

O caminhão tanque estava com o compartimento de carga lotado com tabletes de maconha. O veículo foi levado até o Corpo de Bombeiros Militares de Bonito/MS para realizar a abertura do compartimento e retirada da droga.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil em Bonito/MS.