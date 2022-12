PRF dá início à Operação Ano Novo 2022 nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul

A Polícia Rodoviária Federal deu início nesta sexta-feira, 30 de dezembro, à Operação Ano Novo 2022, que tem término previsto para às 23h59min do domingo, dia 1º. Desdobramento da Operação Rodovida, que vai até o fim do Carnaval 2023, a iniciativa tem como objetivo principal a garantia da segurança viária e a consequente preservação de vidas nas rodovias e estradas federais por todo o Brasil.

No Mato Grosso do Sul, policiais rodoviários federais, distribuídos em 9 Delegacias e 23 Unidades Operacionais da PRF, reforçam a fiscalização nos 4.078 quilômetros de rodovias federais, divididos num total de dez BRs, principalmente nos locais e horários onde os índices de criminalidade e acidentalidade têm mais incidência.

Entre os focos de fiscalização das equipes da PRF estão a alcoolemia ao volante, as ultrapassagens indevidas e o não uso de dispositivos de segurança – cinto de segurança e transporte de crianças em dispositivo próprio. Em resumo, busca-se coibir as infrações mais comuns ou potencialmente perigosas para a segurança do trânsito.

Restrição de Tráfego

No Mato Grosso do Sul, não haverá restrição de tráfego durante os dias de Operação.

Operação Ano Novo 2021

Durante os quatro dias de operação de 2021, a PRF flagrou 39 motoristas dirigindo sob efeito de substância psicoativa, 5 foram presos. 156 condutores ou passageiros não utilizavam o cinto de segurança e 54 crianças eram transportadas fora do dispositivo de segurança. No total, foram registradas 268 infrações de ultrapassagem. 1.541 infrações totais foram cometidas durante o feriado

Foram contabilizados 18 acidentes, sendo 5 graves. 19 pessoas ficaram feridas e uma morte foi registrada.

Planejamento da viagem e dicas de segurança

– Informar-se com antecedência sobre as distâncias a serem percorridas, condições do tempo, existência de postos de combustíveis e de restaurantes à beira da estrada, bem como pontos de paradas programados para descanso;

– Respeitar a sinalização da via, os limites de velocidade e demais regras de circulação e conduta;

– Fazer uso do cinto de segurança;

– Manter distância de segurança do veículo à frente;

– Não fazer uso indevido dos acostamentos;

– Ultrapassar somente com segurança e em locais permitidos;

– Em caso de chuvas, redobrar a atenção devido à baixa visibilidade e pistas escorregadias;

– Manter os equipamentos obrigatórios em condições de uso;

– Realizar manutenção preventiva do veículo antes de iniciar a viagem;

– Se beber, não dirija.

Em caso de emergência, entre em contato com a PRF pelo telefone 191 ou pelo aplicativo PRF Brasil, disponível para IOS e Android em todo o território nacional.