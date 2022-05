PRF apreende pasta base de cocaína avaliada em mais de R$ 4,6 milhões

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 38 Kg de pasta base de cocaína, na noite desta terça-feira (3), em Água Clara/MS. A apreensão representa um prejuízo em mais de 4,6 milhões de reais para o crime organizado.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na Unidade Operacional da PRF, quando deram ordem de parada a um Peugeot/206. O motorista não parou, porém foi alcançado e detido após o acompanhamento tático realizado pelos policiais.

Questionado, o condutor apresentou nervosismo e disse que teria vindo de Corumbá. Desconfiada, a equipe realizou uma busca minuciosa no veículo e encontrou os tabletes de pasta base de cocaína escondidos nas portas e no branco traseiro do carro.

Após a descoberta da droga o condutor confessou ter sido contratado para levar o ilícito até São Paulo/SP e que pelo transporte receberia R$ 20.000,00. Ele foi preso e encaminhado para a Polícia Civil em Água Clara (MS), juntamente com o automóvel e a cocaína.