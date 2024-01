PRF apreende menor de idade com mais de 40 quilos de maconha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 41,5 Kg de maconha com um menor, na noite desta segunda-feira (29), em Maracaju. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-267, quando abordaram um caminhão guincho que transportava um VW/Fox. Em vistoria ao veículo transportado, os policiais encontraram um menor, de 17 anos, no banco do motorista, acompanhado por uma mulher, de 21 anos.

No interior do VW/Fox a equipe também sentiu forte odor de maconha, após uma vistoria minuciosa, foram encontrados os tabletes da droga no painel do veículo.

Questionado, o menor disse ter recebido o automóvel carregado em Ponta Porã e deveria entregá-lo em Bauru/SP. A passageira disse que acompanhava na viagem e o condutor do guincho foi contratado para resgatar o carro que teve problemas mecânicos.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Maracaju e o Conselho Tutelar foi acionado.