PRF apreende meia tonelada de cocaína em cavalo trator e semirreboque de carreta

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 497,7 Kg de cocaína na manhã deste sábado (01) em Água Clara/MS.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na Unidade Operacional da PRF, quando abordaram um caminhão Scania/R124 que seguia no sentido Ribas do Rio Pardo/MS a Água Clara/MS. Durante a entrevista, os policiais desconfiaram das contradições presentes nas respostas do condutor da carreta.

Foi realizada busca minuciosa no veículo, sendo encontrados 450 tabletes de cocaína no cavalo trator e no semirreboque do caminhão, totalizando 497,7 Kg.

O preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Água Clara/MS.