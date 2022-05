PRF apreende mais de 1,5 tonelada de maconha durante a Operação Tiradentes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.532 Kg de maconha, durante a Operação Tiradentes 2022, no Mato Grosso do Sul. Um animal silvestre era transportado junto com a maconha em um dos flagrantes.

A primeira ocorrência foi em Rio Brilhante/MS, na noite de sexta-feira (22). Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na Unidade Operacional da PRF, quando tentaram abordar uma MMC/Outlander. O motorista avançou alguns metros até parar o veículo e tentar fugir a pé, porém foi alcançado e detido. No veículo, a equipe encontrou grande quantidade de maconha, totalizando 925 Kg após pesagem.

O condutor confessou ter sido contratado para levar o ilícito de Ponta Porã até Rondonópolis/MT. Os policiais também descobriram que o condutor era menor de idade e dirigia o veículo com placas clonadas.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil em Rio Brilhante/MS e o Conselho Tutelar foi acionado.

O segundo flagrante foi na manhã de sábado (23), os policiais rodoviários federais fiscalizavam em Paranaíba/MS, quando abordaram um Fiat/Palio. Ao parar, o motorista e um passageiro abandonaram o veículo e tentaram fugir a pé, porém foram localizados em meio a vegetação e presos.

No Fiat/Palio, a equipe encontrou 417 Kg de maconha e 2,6 Kg de haxixe. Os dois presos foram encaminhados para a Polícia Civil em Paranaíba/MS.

A terceira apreensão ocorreu na noite de sábado (23) em Ponta Porã. Os policiais abordaram um Chevrolet/Onix. O condutor demonstrou nervosismo, levantando suspeitas na equipe. Após vistoria, os PRFs encontraram 190 Kg de maconha e um macaco silvestre trancado em uma gaiola coberta por um saco preto no interior do automóvel.

O condutor disse ter recebido a droga e o carro em Ponta Porã e deveria entregá-los em São Paulo/SP. Disse também que receberia R$ 5.000,00 pelo transporte e que não sabia da existência do macaco no veículo.

Ele foi preso e encaminhado para a Polícia Federal em Ponta Porã juntamente com o veículo, a maconha e o macaco.