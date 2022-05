PRF apreende em Eldorado 75 mil maços de cigarros contrabandeados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 75 mil maços de cigarros contrabandeados, na madrugada desta quinta-feira (19), em Eldorado/MS.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-163, quando deram ordem de parada a um caminhão Volvo/FH12, acoplado a um reboque. O motorista percorreu alguns quilômetros até parar o caminhão.

Durante a entrevista, a equipe desconfiou do comportamento do condutor e realizou uma busca minuciosa no caminhão. Os policiais encontraram as caixas de cigarros contrabandeados no reboque.

Questionado, o motorista confessou ter recebido a mercadoria em Mundo Novo/MS e deveria entregá-la em Campo Grande/MS. Pelo serviço, disse que receberia R$ 1.700,00.

O preso foi encaminhado à Polícia Federal em Naviraí e a carreta e os cigarros foram entregues para a Receita Federal em Mundo Novo/MS.