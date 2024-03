PRF apreende cocaína avaliada em mais de R$ 6 milhões em compartimento oculto de caminhão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 90 quilos de cocaína, na manhã desta quinta-feira (14), em Anastácio/MS. A apreensão representa um prejuízo de mais de 6 milhões de reais para o crime organizado.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-262, quando abordaram um caminhão M.Benz/Axor, acoplado a um reboque. O condutor disse ter sido contratado para levar a carreta de Corumbá para Campo Grande, porém não possuía nenhum documento dos veículos.

Em vistoria, os policiais descobriram que o reboque possuía adulterações nos sinais de identificação. Desconfiada do nervosismo apresentado pelo condutor, a equipe também realizou uma busca minuciosa no veículo, até encontrarem um compartimento oculto no reboque. Com o apoio do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, o compartimento foi aberto.

No esconderijo, foram encontrados os tabletes de cloridrato de cocaína. Questionado, o motorista disse que não sabia da existência da droga.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Anastácio.