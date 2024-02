PRF apreende 7.500 maços de cigarros em veículo na BR-163

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 7.500 maços de cigarros, na madrugada desta quarta-feira (21), em São Gabriel do Oeste.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-163, quando abordaram um Toyota/Etios. Ao solicitar os documentos do condutor e do veículo, os policiais notaram várias caixas dentro do carro com a estampa de cigarros contrabandeados.

Após vistoria, a equipe constatou que o motorista transportava 7.500 maços de cigarros.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Campo Grande.