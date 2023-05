PRF apreende 63 quilos de cloridrato e pasta base de cocaína em pneu de caminhão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 63 Kg de cocaína, na manhã desta terça-feira (2), em Anastácio/MS. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-262, quando abordaram um caminhão Volvo/Fh 540. Durante a entrevista, a equipe verificou que existia um mandado de prisão com o mesmo nome do motorista, porém com características diferentes, podendo se tratar de um homônimo.

A equipe conduziu o homem até a Polícia Civil em Anastácio para verificação, durante a checagem, os policiais descobriram que um pneu estepe do caminhão apresentava alterações. Após retirarem o pneu, os PRFs encontraram os tabletes de cloridrato e pasta base de cocaína.

Questionado, o motorista disse que não sabia da existência da droga. Ele foi preso e entregue à Polícia Civil em Anastácio, juntamente com a carreta e a droga.