PRF apreende 164,8 kg de cloridrato de cocaína e 167,4 kg de maconha em compartimento de carga de caminhão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 164,8 Kg de cloridrato de cocaína e 167,4 Kg de maconha, na tarde desta segunda-feira (26), em Terenos/MS.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-262, quando abordaram um caminhão Scania/T112, conduzido por um homem. Após fiscalização no compartimento de carga do caminhão, que estava carregado com ferro gusa, os policiais encontraram a cocaína e a maconha armazenadas em sacos e malas.

O preso, o caminhão e os ilícitos foram encaminhados à Polícia Civil em Terenos/MS.