PRF apreende 106 quilos de cloridrato de cocaína e 300 quilos de maconha em Ponta Porã

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 106 Kg de cloridrato de cocaína e 300 Kg de maconha, na manhã desta quinta-feira (12), em Ponta Porã.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-463, quando abordaram um caminhão Volvo/NH, acoplado a um reboque, carregado com sucatas de ferro. Durante a entrevista, a equipe desconfiou do condutor, levantando suspeitas de que algum ilícito estava escondido no caminhão.

Os policiais realizaram uma busca minuciosa no veículo e descobriram um fundo falso no reboque. Dentro estavam escondidos os tabletes de cloridrato de cocaína e maconha. Questionado, o condutor disse que entregaria os ilícitos em Juiz de Fora/MG e que receberia R$ 20.000,00 pelo transporte.

O preso, o caminhão, a maconha e a cocaína foram encaminhados para a Polícia Federal em Ponta Porã.