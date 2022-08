PreviD realiza o 6º Encontro dos Aposentados com direito a arraia e apresentações

A festa é realizada nesta sexta-feira (12), a partir das 14h, na AABB/Dourados

O PreviD (Instituto de Previdência Social dos Servidores de Dourados) realiza nesta sexta-feira (12) o “Arraiá dos Aposentados”. O 6º Encontro dos Servidores Aposentados, conta com a exposição de produtos e artesanatos e ainda terá o I Fórum dos Servidores Aposentados, com a eleição dos representantes para o Conselho Curador e Fiscal do PreviD.

A festa começa às 14h, na AABB/Dourados, localizado na rua Palmeiras, 1650 – Jardim São Pedro. O diretor administrativo do PreviD, Theodoro Huber Silva, ressalta que esta é uma forma de proporcionar interação entre os membros.

“O encontro teve início em 2015 e surgiu como uma forma de proporcionar encontro entre os aposentados com velhos amigos, que com a aposentadoria eles perderam contato. Esta é uma oportunidade também para aqueles que não se encontram desde antes da pandemia, ou seja, será uma celebração da vida e da amizade”, destaca.

O evento é dedicado exclusivamente aos servidores públicos que foram aposentados pelo Município e da Câmara de Vereadores, podendo levar também um acompanhante. A ação conta com o apoio da Semc (Secretaria Municipal de Cultura) e da Semdes (Secretaria Municipal de Desenvolvimento).

Cronograma

14h-18h: Exposição de produtos e artesanatos dos servidores aposentados do Projeto Aposentado Empreendedor

14h-15h: I Fórum dos Servidores Aposentados;

Tema: Eleição dos representantes dos servidores aposentados para o Conselho Curador e Fiscal do PreviD.

15h: VI Encontro dos Servidores Aposentados – Arraiá dos Aposentados, com apresentação de cantores, comidas típicas e sorteio de brindes.