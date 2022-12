Prevcaarapó apresenta resultado financeiro positivo, avalia presidente da instituição

O presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Público Municipais de Caarapó (Prevcaarapó), Airton Carlos Larsen, disse, em comunicado na manhã de sexta-feira (30), que a instituição está fechando o ano com resultados que podem ser considerados “bons”, mesmo diante das adversidades enfrentadas pela instituição. O dirigente pontua como “adversidades” que influenciaram o mercado a Guerra da Ucrânia, a manutenção da política de combate à Covid-19 na China, o cenário financeiro externo muito adverso e volátil, com revisões negativas para o crescimento global, assim como as eleições presidenciais no Brasil e a euforia do mercado financeiro interno.

Larsen informa que, atualmente, o Prevcaarapó possui 1.394 segurados – são 1.225 servidores em atividade vinculados ao Poder Executivo e Câmara Municipal, 116 aposentados e 53 pensionistas.

A contribuição previdenciária dos servidores ativos e de parte dos aposentados, assim como a contribuição patronal e os rendimentos dos seus recursos em aplicação, são a base de arrecadação do financeira do instituto. Em 2022, a arrecadação totalizou R$ 19.151.398,45 que, somados aos recursos dos anos anteriores, somam R$ 60.177.843,00 de patrimônio líquido financeiro até 30 de dezembro.

“É importante registrar que as despesas administrativas, somadas ao valor mensal da folha de pagamento de benefícios previdenciários do instituto, é de aproximadamente R$ 776.299,95 e o valor anual é de R$ 9.961.899,35, recursos pagos aos aposentados, pensionistas e aos fornecedores, resultando em importante injeção financeira na economia local do município em 2022”, sublinha o presidente do Prevcaarapó, enfatizando ainda “a grande importância da administração municipal, que, através do prefeito André Nezzi, que desde que assumiu a gestão municipal, realizou o alinhamento de contas com o instituo de Previdência e desde então vem fazendo os repasses dos recursos previdenciários em dia e sem atraso”.

“É oportuno lembrar que na época o secretário de administração Ênio Vasconcelos, juntamente com o prefeito André Nezzi, herdou algumas ausências de repasses financeiros de contribuição previdenciária patronal ao Prevcaarapó, assim como falta de pagamento de parcelas de parcelamentos previdenciários, os quais, ao longo desses anos, vêm sendo quitados ou liquidados em dia e sem atraso”, afirma Larsen.

O dirigente conclui afirmando que “é importante para os nossos segurados e demais interessados dizer que a instituição é sólida e procura cumprir com os princípios de transparência legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Nós nos colocamos à disposição para explicar e esclarecer dúvidas que possam surgir. Feliz ano novo a todos!”