Prestação de contas do vereador Marcelo Mourão lota a Câmara e noite também é marcada por homenagens

Como uma forma de dialogar com a população e demonstrar transparência nas ações do mandato, o vereador Marcelo Mourão (Podemos) costumeiramente faz a prestação de contas do trabalho e, o evento realizado nesta sexta-feira (03), reuniu mais de 300 pessoas na Câmara Municipal de Dourados. A noite na Casa de Leis também foi marcada por homenagens para representantes de diversos segmentos da sociedade.

Foram apresentadas de forma dinâmica, ações do mandato na área da saúde, infraestrutura, educação, assistência social, entre outras.

Marcelo Mourão destacou ainda o encaminhamento de emendas impositivas, valor total de R$ 100 mil que atenderão com melhorias o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a UBS (Unidade Básica de Saúde do Jardim Carisma, a Associação de Pais e Mestres das Escolas Dom Aquino Corrêa, Professora Iria Lucia Konzen e Maria da Rosa Antunes da Silveira Câmara, o Conselho Tutelar, o Cras da Aldeia bororó, o Ceia (Centro de Integração do Adolescente Dom Alberto), a AAGD (Associação de Pais e Amigos da Grande Dourados) e o Lar do Idoso. Nesta última instituição, o vereador do Podemos realizou também a live solidária e arrecadando junto a parceiros fraldas e leite para os acolhidos.

A reforma da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) que teve a licitação aberta no final de 2022, foi apontada pelo parlamentar, o qual direcionou um trabalho com relatórios e no comando da frente parlamentar desta causa e disse que vai acompanhar de perto os trâmites relacionados ao local, tendo em vista levar atendimento digno às pessoas.

Ele recordou ainda o andamento avançado da ponte na avenida Décio Martins Capilé que vai encurtar a distância entre a região do grande Roma e o Cachoeirinha, obra a qual o parlamentar intermediou recursos junto ao senador Nelsinho Trad e foi possível também por direcionamentos da Prefeitura de Dourados.

Essas e várias outras ações recentes do mandato, no intermédio por iluminação no Roma, serviços nos postos, no Pam (Pronto Atendimento Médico), a busca por um cemitério municipal também foram explanadas.

Ele agradeceu aos presentes e destacou a importância das pessoas participarem do cotidiano da Câmara Municipal, darem sugestões e acompanharem os processos.

“É muito bom que as pessoas possam conhecer o parlamento para entender o processo, darem sugestões, nos trazer as demandas da população e buscarem acompanhar as ações dos vereadores, meu gabinete está aberto e essa Casa de Leis também”, apontou.

Homenagens

As homenagens foram marcadas por emoção e muitos homenageados aproveitaram para agradecer em público o parlamentar pelo gesto e por encaminhamentos atuais pela comunidade.

Pelos serviços prestados a comunidade, por ações que levam diferenciais na vida das pessoas, entre outros feitos, o parlamentar homenageou profissionais que se destacam em diversas áreas e também os servidores públicos envolvidos no resgate de uma criança de dois anos, que recentemente caiu num buraco na casa que residia no Parque das Nações I e foi salva sem nenhum arranhão.

“Penso que como agente público precisamos ter um olhar bem sensível para reconhecer os talentos, reconhecer as pessoas que empreendem, o ser humano que muitas vezes silenciosamente trabalha pela cidade que ele vive e os que arriscam até a própria vida para salvar outras pessoas. Acredito que cumpro com a minha missão que além de trabalhar muito como vereador também ter um olhar cuidadoso e ter a graça de Deus de poder como vereador dizer para essas pessoas: muitíssimo obrigado”, apontou.