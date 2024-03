Presídio de Dourados pode ganhar canil com cães farejadores

A implementação do trabalho operacional de cães farejadores na Penitenciária Estadual de Dourados pode garantir mais segurança e sucesso nas fiscalizações de irregularidades. Nesta quarta-feira (27), o deputado Zé Teixeira pediu ao Governo do Estado que avalie a implantação do canil nas instalações físicas da unidade prisional.

Conforme a sugestão encaminhada pelo vereador Laudir Munaretto, o canil seria supervisionado por servidores devidamente capacitados e responsáveis por garantir o bem-estar e a manutenção dos animais, que podem ser adquiridos por meio de parcerias com outras instituições de segurança pública ou com as Forças Armadas.

“Mesmo não sendo simples esta implementação, há de se considerar as experiências bem sucedidas do trabalho com os cães farejadores na segurança pública, pois os animais possuem um olfato apurado e se tornaram cruciais em muitas operações policiais. Com o auxílio dos animais, as fiscalizações se tornaram mais assertivas na busca de ilícitos e até mesmo em ações de resgate”, justifica o deputado.

Asfalto – Também nesta quarta-feira, o deputado Zé Teixeira reiterou a solicitação de obras de recapeamento das ruas Paraguai, Guatemala e Chile, no trajeto que liga o Frigorífico de Aves JBS à unidade JBS Ração, no Distrito de Nova América, em Caarapó. Conforme reclamação encaminhada pelo vereador Manoelito Félix de Oliveira o asfalto no trecho está danificado pela ação do tempo e pelo grande fluxo de veículos leves e pesados.