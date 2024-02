Presidente do TCE-MS recebe visita de secretários de Estado

O presidente da Corte de Contas do Estado, conselheiro Jerson Domingos, recebeu na manhã desta quinta-feira, 8 de fevereiro, a visita dos secretários de Estado de fazenda, Flávio César Mendes de Oliveira; de governo e gestão estratégica, Rodrigo Perez, e de administração, Frederico Felini.

O secretário Rodrigo Perez afirmou que o momento é de mudança no governo do Estado e que a intenção da visita é continuar a construção de um bom ambiente entre os Poderes e uma boa relação de diálogo em prol do Mato Grosso do Sul. “Todos têm a sua autonomia, mas o nosso Estado está na vanguarda com uma boa harmonia entre os Poderes, o que é essencial para criar um ambiente de confiança para os investidores e para a sociedade sul-mato-grossense”.

Opinião compartilhada com o secretário de administração, Frederico Felini. “Tivemos a oportunidade de fazer um novo alinhamento, mostrar que o poder executivo e o TCE-MS buscam o mesmo objetivo, que é prestação de um serviço público de qualidade para o cidadão”.

Rodrigo Perez assumiu a secretaria de Governo e Gestão Estratégica em substituição a Pedro Caravina, que voltou a exercer o mandato de deputado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Já Frederico Felini, que era secretário adjunto de governo e gestão estratégica, assumiu a pasta da administração em substituição a Ana Carolina Nardes.