Presidente da Fiems vistoria obras do Sesi e do Senai em Dourados

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, esteve em Dourados nesta terça-feira (06/02) para vistoriar as obras de reforma e ampliação da Escola Sesi. Longen esteve acompanhado do gerente de Engenharia da Fiems, Júlio Da Cas Neto, e do gerente regional Sul do Sesi, Guilherme Jafar.

Os serviços incluem a construção de 25 salas de aula, laboratórios, sala maker, banheiros e área administrativa. A etapa escolar da obra encontra-se 55,6% concluída. A segunda etapa de construção prevê auditório e área de estacionamento.

Longen afirmou que a entrega da reforma da Escola Sesi para a comunidade em Dourados é um sonho a ser realizado.

“É com muita alegria que visito essa obra e vejo que as coisas estão acontecendo. Nossa expectativa é recebermos a obra até o final de 2024, e no ano seguinte podermos matricular os alunos em nossa nova unidade Sesi em Dourados”, afirmou o presidente.

Ainda em Dourados, Longen visitou a unidade do Senai e conheceu os planos de reforma do local.