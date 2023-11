Presidente da Fiems, Sérgio Longen recebe título de Doutor Honoris Causa pela UFMS

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, recebeu, nesta segunda-feira (27/11), o título de Doutor Honoris Causa conferido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). A titulação, que corresponde à distinção máxima da universidade, é atribuída a personalidades que se sobressaíram com sua atuação em prol da sociedade.

Também foram homenageados o juiz aposentado e fundador do Instituto Luther King, Aleixo Paraguassu, e a artesã indígena reconhecida e premiada pelo trançado de aguapé, Catarina Guató. Uma solenidade marcou a entrega dos títulos no Teatro Glauce Rocha, em Campo Grande.

Longen foi agraciado pela sua contribuição em favor da educação, pesquisa, inovação, cultura e saúde em Mato Grosso do Sul. O líder empresarial preside a Fiems desde 2007 e, nesse período, não mediu esforços para investir no desenvolvimento industrial do Estado e na oferta de educação de qualidade por meio do Sesi e do Senai.

Emocionado em seu discurso, Longen agradeceu a amigos e familiares pela presença na cerimônia que marca um dia muito importante em sua vida. O líder empresarial relembrou a trajetória à frente da Fiems e as pessoas e entidades com quem colaborou ao longo dos anos para fazer a indústria sul-mato-grossense crescer.

“Nos últimos 16 anos, tivemos muitas conquistas. Não é à toa que Mato Grosso do Sul hoje tem a indústria como a segunda principal atividade econômica. A indústria vai bem, mas não porque o Sérgio Longen é presidente. É porque ações e parcerias foram construídas com diversas entidades. Quero dividir esse título hoje não apenas com minha família, mas também com a diretoria da Fiems. Esse título é um trabalho meu e nosso ao mesmo tempo”, declarou Longen.

Sobre o título Doutor Honoris Causa

A entrega do título de Doutor Honoris Causa é um dos maiores reconhecimentos acadêmicos de uma instituição universitária e busca celebrar as pessoas que serviram de exemplo para a comunidade universitária e para a sociedade. As personalidades de destaque foram indicadas e aprovadas pelo Conselho Universitário da UFMS.

O reitor da UFMS, Marcelo Turine, celebrou a trajetória dos homenageados. “Temos um orgulho muito grande pela trajetória de vida dessas personalidades em favor de Mato Grosso do Sul. É o maior título entregue a personalidades externas às universidades. Esse título é rico pelo impacto social das pessoas, não pelo grau acadêmico. Para nós, é uma emoção muito grande ver o sucesso dos nossos doutores Honoris Causa em nossa sociedade”, afirmou o reitor.

A diretora do campus da UFMS em Coxim, Silvana Zanchet, proponente da homenagem a Sérgio Longen, destacou algumas das iniciativas do presidente da Fiems em prol do progresso de Mato Grosso do Sul, como a entrega de 48 Bibliotecas da Indústria do Conhecimento, a realização de eventos de cunho social como o Ação Cidadania e a liderança durante a pandemia de Covid-19.

“Sua trajetória de vida, tanto pessoal como profissional, é considerada admirável e de muita relevância para o nosso Estado e para nossa universidade, porque em todos os períodos analisados encontramos um gestor que, além de competência os resultados demonstrados em todos os empreendimentos, sempre se destacou pela valorização das pessoas e pelo apoio e incentivo ao desenvolvimento da ciência e da educação”, declarou Silvana.

Autoridades e convidados prestigiam cerimônia

Amigo de longa data de Sérgio Longen, o deputado estadual Paulo Corrêa demonstrou profunda admiração pelo líder classista e empresarial. “Esse título é merecidíssimo, porque não tem outra pessoa que tenha feito ações efetivas para o conhecimento e a capacitação como Sérgio tem feito na Fiems, no Sesi e no Senai”, disse o parlamentar.

O diretor da Fiems Julião Alves Gaúna, que acompanha Sérgio Longen na diretoria da Fiems há 16 anos, deixou seu testemunho sobre a atuação do líder empresarial. “Pude acompanhar passo a passo o que ele vem trabalhando em prol de Mato Grosso do Sul. É fato o quanto a federação se desenvolveu nesses anos. Nossa diretoria tem o maior orgulho de participar dessa cerimônia e ver nosso presidente sendo reconhecido pela sociedade”, declarou Julião.

Adriana Sato, esposa de Sérgio Longen, falou sobre o orgulho da família nesse momento tão especial. “Acho que o Sérgio tem uma inteligência e uma estratégia fora da curva, só que a gente esquece um pouco de como isso foi formado e forjado. Ele é uma pessoa que trabalha desde os 12 anos de idade para poder sustentar a família e se estabelecer. Por isso, não teve oportunidade de um estudo formal. Essa homenagem é muito especial porque vem trazer a ele o reconhecimento dessa sabedoria, empenho e dedicação ao longo da vida. Estou muito orgulhosa e feliz com esse título”, disse Adriana.

Biografia de Sérgio Longen

Natural de Toledo (PR), Sérgio Marcolino Longen mudou-se com a família para Mato Grosso do Sul aos 15 anos. Aos 19, foi para Roraima, onde iniciou a trajetória empresarial com uma loja de produtos agropecuários. Ampliou os negócios e adquiriu um posto de combustíveis, chegando a ter quatro postos e uma transportadora. Liderança empresarial nata, ajudou a fundar a Federação do Comércio do Estado de Roraima, sendo o primeiro tesoureiro da instituição.

Após 10 anos, Sérgio Longen retornou a Mato Grosso do Sul e investiu no ramo alimentício, com uma indústria em Campo Grande, que posteriormente foi expandida para João Pessoa (PB). O empresário sempre gostou de atuar na área sindical: foi presidente do Sindicato das Indústrias da Alimentação do Estado, diretor conselheiro e depois presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul.

Discurso de Sérgio Longen como Doutor Honoris Causa da UFMS

“Quando aquele menino, sonhador e cheio de energia, na cidade de Toledo, no interior do Paraná, olhava aquele senhor na bicicleta de algodão doce, pela grade da escola, jamais poderia imaginar aonde ele iria chegar.

Esse senhor foi, sem querer, aquele que me causou a maior curiosidade naquele momento. Mal sabia ele que ali estava o primeiro processo industrial que eu estava tendo contato. Afinal, como poderia aquele pouquinho de açúcar se transformar em tanto algodão doce? Ali nascia a paixão pelo processo industrial, que me trouxe até aqui.

É claro que muitas coisas se passaram desde aquele primeiro contato com processo industrial até de fato conseguir iniciar as operações da minha primeira indústria, em 1994. Com a fábrica de salgadinhos, pude me aproximar da área sindical, defendendo os interesses empresariais e contribuindo para o fortalecimento do setor produtivo.

Em 2005, tornei-me presidente do Siams (Sindicato das Indústrias da Alimentação do Estado de Mato Grosso do Sul), a porta de entrada para a Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), cuja presidência assumi em 2007.

Desde então, pude me envolver ainda mais com as questões econômicas de nosso Estado. Mas as ações da Fiems não são apenas de cunho econômico. A Federação das Indústrias tem a missão de promover atividades diversas, como serviços técnicos e tecnológicos, educação básica e profissional, lazer, esporte, cultura, estágio, cidadania, saúde e capacitação empresarial.

São inúmeros os projetos desenvolvidos para fazer avançar a atividade industrial e, ao mesmo tempo, proporcionar melhor qualidade de vida aos homens e mulheres que integram a força de trabalho do setor em Mato Grosso do Sul.

Quando vejo tudo o que a Fiems já fez nesses últimos 16 anos, volto a pensar naquele menino sonhador da cidade de Toledo, que, infelizmente, não pode se sentar nos bancos de uma universidade. Hoje, contudo, recebe o título de Doutor Honoris Causa, o maior concedido por uma universidade e infinitamente maior do que os sonhos de um menino que só chegou até aqui porque se encantou com o processo de produção de um algodão doce”.