Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues toma posse no Conselho da Fifa

Após hiato de sete anos, um brasileiro foi eleito para ocupar o posto

Após hiato de sete anos, o Brasil está de volta ao Conselho da Fifa, a mais alta instância de tomadas de decisões da entidade. Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tomou posse nesta quinta-feira (16), durante o 73º Congresso da Fifa, que reelegeu pela terceira vez Gianni Infantino para o mandato de presidente da entidade. O Congresso foi aberto hoje (16), em Kigali, capital da Ruanda. As informações são da Agência Brasil.

Ednaldo Rodrigues permanecerá por quatro anos no Conselho, composto por outros 36 dirigentes, entre eles o próprio Infantino. O presidente da CBF foi eleito para a cadeira do colegiado em votação unânime da Conmebol, na última quarta (15).

“Vou trabalhar dentro da filosofia do futebol mundial, em prol de todas as bandeiras que possam fazer o futebol um mundo melhor. Muito obrigado”, prometeu Ednaldo Rodrigues, de 68 anos, diante de delegados de 211 associações participantes do Congresso da Fifa.

O colegiado é responsável por decisões estratégicas para o futebol mundial. Após o mandato de quatro anos, cada integrante pode ser reeleito mais duas vezes. A composição do Conselho tem Gianni Infantino, oito vice-presidentes e 28 membros eleitos pelas associações filiadas à Fifa.

Natural de Vitória da Conquista (BA), Ednaldo Rodrigues é o primeiro dirigente negro a comandar a CBF, fundada há 108 anos. Desde que assumiu o cargo, Rodrigues intensificou o combate ao racismo e ao preconceito no futebol. Em fevereiro, a entidade adotou o Regulamento Geral de Competições que prevê a punição – perda de pontos nos campeonatos – para os clubes em caso de atitudes discriminatórias.

‘É uma grata coincidência ter sido eleito em um evento na África. Me faz voltar às minhas origens e me deixa mais forte para encarar os novos desafios”, afirmou Rodrigues durante a cerimônia de posse no Conselho da Fifa.