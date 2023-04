Presidente da CBF afirma que vai esperar por ‘sim’ de Ancelotti até maio

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, disse nesta terça-feira (25) que o país vai esperar até maio por uma resposta do técnico italiano Carlo Ancelotti, o chamado “plano A”, para assumir a seleção masculina.

“Antes de lançar o plano B, quero esgotar todas as possibilidades do plano A. Temos um compromisso com a sociedade e temos que ouvir os clamores”, declarou ele à margem da Assembleia Geral da CBF no Rio de Janeiro, acrescentando que espera poder “anunciar nosso novo treinador no dia 25 de maio”.

O dirigente brasileiro não citou o nome do atual técnico do Real Madrid, mas é de conhecimento que o seu “plano A” é o italiano, que no início do mês revelou a oferta que lhe foi feita pela CBF e disse ter ficado lisonjeado com ela.

No entanto, Ancelotti reforçou que ainda tem um ano de contrato com o time espanhol e que, por sua vez, pretende respeitá-lo.

Mas, caso o Real não vença troféus em 2023, pode haver uma rescisão do acordo por vontade mútua ou uma isenção no final da temporada.

A CBF quer esperar até o dia 25 de maio para uma decisão final, pois será a data na qual anunciará a lista de convocados da seleção para junho. Antes desse dia, o Real Madrid já terá disputado a final da Taça do Rei da Espanha, em 6 de maio, e os dois jogos da semifinal da Liga dos Campeões, contra o Manchester City, em 9 e 17 de maio.

Desta forma, a situação de Ancelotti será provavelmente mais clara. Segundo a imprensa, caso a negociação com o ex-técnico do Milan, Chelsea e Bayern não avance, o “plano B” de Rodrigues está entre Fernando Diniz, que acaba de vencer o Campeonato Carioca com o fluminense, e os dois portugueses Abel Ferreira, do Palmeiras, e Jorge Jesus, do Fenerbahce da Turquia.

Da AnsaFlash