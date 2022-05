Presidente da Câmara de Ponta Porã recebe a mais alta condecoração da Polícia Militar

O Presidente da Câmara Municipal de Ponta Porã, Vereador Vanderlei Avelino, recebeu, esta semana, em Campo Grande, a Medalha Tiradentes. Trata-se da mais alta condecoração da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

Concedida a pessoas que contribuem de maneira decisiva, para o bom andamento dos trabalhos daquela Força Policial em benefício da população, a Medalha Tiradentes é uma honraria destinada a personalidades que se destacam com ações efetivas no apoio da PM.

A solenidade de outorga da honraria foi realizada na segunda-feira, no final da tarde do dia 25 de abril, no Comando-Geral da Polícia Militar, no Parque dos Poderes, em Campo Grande. Vanderlei Avelino foi um dos homenageados na solenidade que contou com a presença do Governador Reinaldo Azambuja.

A condecoração leva este nome como forma de reverência ao patrono das polícias militar e civil do Brasil e mártir da Inconfidência Mineira, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Tido como um exemplo de dignidade, honestidade, luta pelos ideais de igualdade e pela melhoria de vida do povo brasileiro, ele serve de inspiração para os policiais.

Vanderlei Avelino afirmou que se sente honrado em receber esta homenagem, que fez questão de dividir com os 16 colegas vereadores e demais autoridades municipais, bem como toda a população de Ponta Porã, que admira e respeita o trabalho desenvolvido pela Policia Militar. “A Polícia Militar é formada por homens e mulheres que atuam de maneira abnegada, digna, na defesa da Cidadania. Temos profundo respeito por esta instituição que atua há 135 anos no nosso país, preservando vidas, defendendo as pessoas, garantindo a segurança, primordial para uma sociedade civilizada. Só tenho que agradecer por esta lembrança por parte do Comando Geral da PM de Mato Grosso do Sul, a Deus e minha família, que garante o apoio necessário para atuarmos em benefício desta instituição”, afirmou Vanderlei.

Heroísmo

Sobre a competência dos policiais militares que atuam no Município, o Presidente da Câmara, Vanderlei Avelino, ressaltou que, frequentemente, a PM ganha destaque por ações em defesa da população.

Na última terça-feira, um dia após Vanderlei Avelino receber a Medalha Tiradentes, dois policiais militares que atuam no 4º Batalhão, em Ponta Porã, (Soldado PM Everaldo Almeida da Silva e Cabo PM Paulo José Bevilaqua Bianchini), foram homenageados na Câmara Municipal de Ponta Porã “pelos relevantes trabalhos prestados junto à Polícia Militar, em especial pelo ato de bravura ao intervir e inibir uma tentativa de assassinato com arma de fogo a uma vítima indefesa. Em rápida ação, mesmo estando de folga do trabalho, agiu em defesa da cidadã, impedindo que os disparos continuassem, enfrentando a mira e ameaças do autor dos disparos, que foi preso em ação conjunta policial, colaborando, neste ato, e em sua rotina militar, com a defesa da vida e segurança de nossa população”.

O Tenente Coronel Ozevaldo Santos de Melo, Comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, também foi homenageado pelos vereadores, por meio de uma iniciativa do Presidente da Casa de Leis, na concessão de Votos de Congratulações.