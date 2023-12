Prêmio MPT na Escola 2023 divulga vencedoras e vencedores da etapa nacional

Premiação estimula a participação de crianças e adolescentes nas ações de mobilização, conscientização e prevenção do trabalho infantil e de promoção e defesa de seus direitos

Os vencedores e as vencedoras da etapa nacional do Prêmio MPT na Escola 2023 foram revelados(as) durante cerimônia virtual realizada nesta segunda-feira (11). O objetivo da premiação é estimular a participação de crianças e adolescentes nas ações de mobilização, conscientização e prevenção do trabalho infantil e de promoção e defesa de seus direitos.

Durante o evento, a coordenadora nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Promoção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes (Coordinfância), Luísa Carvalho Rodrigues, destacou que o projeto bateu recorde de participação nesta edição com quase 857 municípios em todas as 24 Procuradorias Regionais do Trabalho do MPT. “O MPT na Escola é uma celebração da educação, da arte, que podem ser transformadoras e mudar a nossa sociedade para melhor. Também é uma celebração do protagonismo das crianças e dos adolescentes naquilo que lhes diz respeito”, ressaltou a coordenadora nacional da Coordinfância.

O procurador-geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira, explicou que a iniciativa busca despertar a consciência crítica e cidadã desde a idade escolar e afirmou que todos os concorrentes e as concorrentes já são campeões e campeãs por participarem dessa cerimônia. “Proteger infância é potencializar o futuro de crianças e adolescentes. O futuro de nosso país é, portanto, prosperar”, disse.

A coordenadora da Câmara de Coordenação e Revisão do MPT, Eliane Araque dos Santos, pontuou que a expressão artística e lúdica de crianças e adolescentes que participaram dessa iniciativa é resultante de todo o ensinamento recebido em suas escolas pelos professores e pelas professoras. “Todas as crianças e adolescentes que participaram merecem parabéns por trazerem a sua emoção, o seu sonho, o seu aprendizado pela arte, por aquele momento lúdico, seja pelo conto, poesia, desenho ou música”, afirmou.

Também participaram da mesa de abertura a vice-presidenta da Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho, Lydiane Machado e Silva, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Evandro Valadão, a secretária-executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI), Katerina Volcov, o oficial de projeto da Organização Internacional do Trabalho (OIT) Erik Ferraz, a representante do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) Rayssa Dias Lima, o coordenador nacional da Campanha Nacional de Prevenção ao Acidente no Trabalho (CANPAT) do Ministério do Trabalho e Emprego, José Almeida Júnior, e a juíza do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS), Carolina Gralha.

Clique aqui para acessar o edital de divulgação do resultado final da etapa nacional do Prêmio MPT na Escola 2023.

Veja abaixo o resultado da etapa nacional do Prêmio MPT na Escola:

Grupo 1 – Alunos dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental

Categoria Conto

1º lugar

– Município: Jucurutu (RN)

– Escola Municipal José Ferreira

– Trabalho: “A Menina do Avental Amarelo” de Maria Klara Ferreira de Araújo

2º lugar

– Município: Várzea Alegre (CE)

– Escola Doutor Dário Batista Moreno

– Trabalho: “A Fada e os trabalhadores infantis” de Jorge Kauan de Lima Silva

3º lugar

– Município: Boa Vista (RR)

– Escola Municipal Frei Artur Agostini

– Trabalho: “Alegrolandia: a cidade de todas as crianças” de Jady Pereria e Maria Eduarda Assunção Gonçalves

Categoria Desenho

1º lugar

– Município: Serra (ES)

– Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom José Mauro Pereira Bastos

– Trabalho: “Um mundo, duas possibilidades e uma única solução: proteção e educação” de João Victor Campos Neves

2º lugar

– Município: Jucás (CE)

– Escola Ensino Fundamental Dom José Mauro

– Trabalho: “Doce sonho de criança” de Gabriel Alves de Oliveira

3º lugar

– Município: Irineópolis (SC)

– Núcleo Escolar Presidente Adolfo Konder

– Trabalho: “#Compartilhe…#Denuncie” de Rian Estoieski Gonçalves da Silva e Evandro Ademar Zusak

Categoria Poesia

1º lugar

– Município: Arapongas (PR)

– Escola Municipal Rural Duque de Caxias

– Trabalho: “Quero sua atenção” de Sofia Cristina Moura

2º lugar

– Município: Conceição de Coité (BA)

– Escola Amado João da Silva

– Trabalho: “…Mas Trabalho Infantil…Não!” de Maria Priscila Mota Silva

3º lugar

– Município: Manaus (AM)

– Escola Estadual de Tempo Integral Irmã Adonai Politi

– Trabalho: “Fique avisado!” de Sthefanny Pietra Gomes de Lima

Categoria Música

1º lugar

– Município: Itaiçaba (CE)

– Escola de Ensino Fundamental Dulcineia Gomes Diniz

– Trabalho: “Criança não trabalha” de Rafaella Oliveira Ferreira

2º lugar

– Município: Taiobeiras (MG)

– Escola Municipal Deputado Chaves Ribeiro

– Trabalho: “Lugar de criança é na escola” de Ana Clara Ferreira Cotrim, Gabriel Jardim Souza, Henrique Alves Viana, Eduardo Marques dos Santos e Pedro Henrique Pereira

2º lugar

– Município: União dos Palmares (AL)

– Escola Municipal João Costa de Oliveira

– Trabalho: “Educar para o futuro” de Alejandro Anselmo dos Santos, Arthur Clarindo Grigório, Ícaro Daniel Gomes de Albuquerque e João Vitor Correia da Silva

3º lugar

– Município: Itaboraí (RJ)

– Escola Municipal Guilherme de Miranda Saraiva

– Trabalho: “Direito de Criança” de Maysa de Oliveira Silva e Sophia de Mendonça Pimentel Rodrigues

Grupo 2 – Alunos dos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental

Categoria Conto

1º lugar

– Município: Corumbá (MS)

– Escola Municipal Rural de Educação Integral Polo São Lourenço e Extensões

– Trabalho: “A aventura de Pedro” de Anna Luíza Godoy da Silva Rodrigues

2º lugar

– Município: Nova Friburgo (RJ)

– Escola Municipal C.M. Demerval Barbosa

– Trabalho: “A menina sofrida” de Nathany Martins Gomes

3º lugar

– Município: Cabedelo (PB)

– Escola Municipal Maria Pessoa Cavalcanti

– Trabalho: “João Sonhador” de Miguel Pereira da Silva

Categoria Desenho

1º lugar

– Município: São Gonçalo do Amarante (CE)

– Escola de Ensino Fundamental Joaquim Pacheco de Menezes

– Trabalho: “O futuro” de Marcela Oliveira Barbosa

2º lugar

– Município: Juruti (PA)

– Escola Municipal de Ensino Fundamental Zelinda de Souza Guimarães

– Trabalho: “Aprender dignamente é construir um excelente futuro” de Emile Coimbra de Sousa

3º lugar

– Município: Manaus (AM)

– Escola Estadual Myrthes M. Trigueiro

– Trabalho: “Processando o futuro” de Esther dos Santos Costa Silva

Categoria Poesia

1º lugar

– Município: Quixadá (CE)

– Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Maia de Freitas

– Trabalho: “O jovem e a profissionalização” de Ana Karolina do Nascimento Barbosa

2º lugar

– Município: Manaus (AM)

– Escola Estadual Rilton Leal Filho

– Trabalho: “Adolescente Promissor” de Abynner Lucas Da Silva Ribeiro

2º lugar

– Município: Nova Mutum (MT)

– Escola Municipal 4 de Julho

– Trabalho: “Jovem Aprendiz” de Vitor Hugo da Silva Polita

3º lugar

– Município: Cambará (PR)

– Escola Estadual Silvio Tavares

– Trabalho: “Menor Aprendiz” de Isadora Roberta Balduíno

Categoria Música

1º lugar

– Município: São Miguel dos Campos (AL)

– Escola Municipal Dr. Iramilton Leite

– Trabalho: “O céu é o limite” de Débora Thalita Silva Sousa e Ryan Guilhermy Lessa Galvão

2º lugar

– Município: Chapadão do Sul (MS)

– Escola Municipal Integral Semear

– Trabalho: “Tempo perdido, tempo fora da escola” de Alexandre Pyetro Lopes

Miranda, Anderson da Silva Souza Barbeiro Filho, Ayron Rodrigues Souza, Giullya

Maria Duarte Araújo e Kaique Diba Sampaio.

3º lugar

– Município: Jaguaruana (CE)

– Escola de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Livramento

– Trabalho: “Vou estudar e me profissionalizar” de Liedson Natan da Silva

Assista à premiação