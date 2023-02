Prefeitura vai reformar a UPA e o Centro Homeopático de Dourados

Contratos com as empresas licitadas foram publicados no Diário Oficial do município

A Prefeitura de Dourados vai reformar a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e o Centro Homeopático de Dourados, conforme publicado no Diário de Oficial desta quinta-feira (23). Ainda de acordo com a publicação do contrato Nº 022/2023/DL/PMD, a Construtora Pecini Eireli – ME será responsável pela construção, ampliação, reforma, aquisição de equipamentos e mobiliários para a unidade de saúde. O valor do investimento é de R$ 399.092,92, a ser pago conforme o cronograma geral. O prazo é de oito meses.

“Como a reforma da UPA é uma obra em parceria com o Governo Federal, esse projeto já foi aprovado e não pode ser alterado. Mas podemos realizar uma reforma preventiva para reparar as estruturas existentes. Nessa obra vamos contemplar reparos na cobertura, na parte hidráulica e elétrica, esgoto e pintura em geral para que a UPA fique com mais qualidade para receber os pacientes douradenses”, explica o secretário de Obras, Luis Gustavo Casarin.

Para a reforma do Centro Homeopático de Dourados, segundo o contrato Nº 023/2023/DL/PMD, a empresa Telear Eletricidade Construções Ltda fica responsável pela prestação de serviços de engenharia para execução de obras de complementação da reforma do Centro, por meio de transferência de recursos financeiros federais (Contrato de Repasse nº 863963/2017/MS/CAIXA), com a devida contrapartida do município. A vigência do contrato é de 14 meses, sendo o valor investido R$ 507.684,16.

“A reforma do Centro Homeopático de Dourados foi iniciada em 2020, mas a empresa que estava executando não estava cumprindo o cronograma e por isso fizemos a rescisão do contrato. Tivemos que refazer o orçamento da obra e efetuar uma nova licitação. É a reforma de um prédio antigo, mas que ficará ajustado para atender as demandas dos pacientes de homeopatia de Dourados”, explica Casarin.

Segundo o prefeito Alan Guedes, as duas obras recuperam e ampliam um atendimento importante para Dourados. “São obras que refletem diretamente na vida das pessoas. Fico muito feliz que conseguimos destravar esses projetos que estavam há anos esperando para serem executados”, disse o prefeito.