Prefeitura realiza limpeza de vegetação em lagos de Dourados

Ação aconteceu na manhã do último sábado, 02/3, nos lagos dos parques Rego D’Água e Antenor Martins

A Prefeitura de Dourados concluiu na manhã deste sábado (2) a limpeza nos lagos dos Parques Rego D’Água e Antenor Martins, que estavam tomados por plantas aquáticas. A força tarefa contou com equipes da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar, Semsur e os alunos recém-ingressos na Guarda Municipal.

Os trabalhos foram iniciados por volta das 5h da manhã e resultaram na remoção da vegetação. A ‘Salvinia Auriculata Aubl’, popularmente conhecida como ‘orelha-de-onça’, se prolifera rapidamente e não representa risco ao ambiente, como explica o secretário de agricultura familiar, Joaquim Soares.

“Essa planta invadiu todos os lagos da cidade, então estamos atuando na remoção. Em pequenas quantidades ela não oferece risco, mas como ela se prolifera muito rápido, acabou tomando quase todo o lago, o que pode resultar na perda de oxigênio da água e prejudicar os peixes, por isso realizamos a força tarefa para a limpeza”, ressalta.

Recentemente o Instituto de Meio Ambiente de Dourados informou que as plantas são comuns em lagos e que estudos têm sido realizados para apurar o motivo da rápida proliferação em Dourados.

“A legislação exige que se faça até seis amostras da água no período de um ano para detectar de fato o que está propiciando a infestação, para então estabelecer um programa de controle dessas pragas. A Semsur com auxílio de outras secretarias vai continuar realizando as limpezas manuais, paliativas, até que se estabeleça um controle efetivo”, explica Ademar Roque Zanatta, diretor do Imam.