Prefeitura realiza encontro com a microrregião “Juntos pela saúde do trabalhador e da trabalhadora”

O Cerest (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Dourados) realizou no dia 6 de maio, o encontro “Juntos pela Saúde do trabalhador e da trabalhadora”. O evento reuniu técnicos dos serviços de saúde do trabalhador e de vigilância em saúde dos municípios, que compõem a microrregião de saúde, sendo eles: Caarapó, Deodápolis, Fátima do Sul, Itaporã, Jateí, Laguna Carapã, Rio Brilhante e Vicentina (não contando com a presença de Douradina e Rio Brilhante). Ainda participaram o Cerest Estadual (Campo Grande), além da diretora do departamento de Vigilância em Saúde, Silvia Bosso e a gerente da Vigilância Sanitária Municipal, Ana Paula Triches.

Foram abordados temas referentes às doenças e agravos relacionados ao trabalho, aos números de notificações inseridos no SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) do município sede e da microrregião, e às orientações técnicas a respeito de acidentes de trabalho e inspeção de segurança nos ambientes de trabalho.

Taissa Gonçalves Leal, médica do Departamento de Vigilância em Saúde e do Cerest de Dourados, destacou os objetivos esperados com esse encontro. “É essencial empoderar esses profissionais com conhecimento acerca de acidentes de trabalho e agravos à saúde relacionados ao trabalho e sensibilizá-los a respeito do impacto negativo da subnotificação para o processo de vigilância em saúde do trabalhador, considerando que essas informações alimentam o sistema de informações de agravos de notificação, embasam o conhecimento do território e a gestão e o planejamento das ações em saúde pública”.