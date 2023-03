Prefeitura finaliza troca de lâmpadas antigas por refletores de LED na quadra do Ceper do 1º Plano

Quadra de areia e parquinho também receberão postes e refletores de LED

O Prefeito Alan Guedes esteve nesta sexta-feira (24) no Ceper do BNH 1º Plano, onde a Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) finalizou a troca das lâmpadas antigas por luminárias de LED na quadra coberta. “É mais economia, mais eficiência, mais qualidade e consequentemente mais segurança para a nossa população”, destacou Alan.

A quadra de areia, o parquinho infantil e o gramado também receberão postes e refletores de LED. A troca também está sendo realizada no Complexo Esportivo Jorge Salomão, o Jorjão.

Parque Antenor Martins

Outra ação importante que a Prefeitura está realizando, por meio da Semsur, é a troca da iluminação antiga por novos refletores Led nas quadras do Parque Antenor Martins. “Estamos trabalhando na remoção dos antigos refletores de Vapor Metálico, bem como na remoção e substituição das antigas cruzetas para fixarmos os novos refletores Led nas quadras do Parque Antenor Martins. Todas as quadras, inclusive as de areia, irão receber essa modernização, que gera economia e eficiência”, explica o secretário Márcio Antônio do Nascimento.

Também estão sendo substituídos os cabos de cobre, que agora serão de alumínio e a instalação aérea e não mais subterrâneos. “É uma medida preventiva para evitarmos os furtos. O cabo de alumínio tem uma incidência de furto menor e a instalação aérea, que visa coibir e inibir a ação dos vândalos”, ressalta

Em dezembro de 2022, o furto de mais de cinco mil metros de cabos de cobre deixou a iluminação do Parque Antenor Martins funcionando parcialmente com cerca de 180 postes sem luz.