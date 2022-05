Prefeitura fará ação conjunta de imunização no sábado no Jóquei Clube

O Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro Jockey Clube vai receber, neste sábado (21), uma ação conjunta da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, com apoio do Rotary Clube de Dourados, para vacinação de crianças, adultos e idosos além de orientações do serviço social.

A ação será das 12h às 16h e tem como objetivo principal facilitar o acesso às vacinas e consequentemente aumentar cobertura vacinal para o público-alvo em cada campanha. Para isso, estarão disponíveis doses da Covid-19, a partir de 5 anos, as doses reforço – respeitando o intervalo e público de cada uma, além do público-alvo do imunizante contra o sarampo e influenza.

“A imunização contra influenza para os grupos da campanha como idosos, professores, profissional de saúde, caminhoneiros e crianças e a vacina contra o sarampo para crianças de seis meses a cinco anos”, explica Edvan Marcelo Marques, chefe de imunização.

A atual secretária da Semas, Ediana Mariza Bach, ressaltou que o território foi escolhido por comportar um grande número de moradores e por estar perto de áreas com famílias em situação de vulnerabilidade. “Temos muitas pessoas que não completaram o esquema vacinal nessa região, a ideia é estimular essa atualização, ofertar os serviços da equipe do Centro de Referência e ainda fazer a primeira entrega de agasalhos da campanha: É tempo de Aquecer, para ajudar as famílias”, pontuou.