Prefeitura e Sanesul se reúnem para discutir ligações irregulares na rede de esgoto em Dourados

Uma força tarefa deve ser montada para fazer trabalho conjunto de conscientização e identificação de irregularidades

A Prefeitura de Dourados reuniu, nesta quinta-feira (16), representantes da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) e de uma de suas terceirizadas, a MS Pantanal, para discutir o aumento de ligações irregulares de águas pluviais na rede de esgoto. As consequências são alagamentos e vazamento de esgoto em determinados pontos da cidade em dias de chuvas intensas, o que tem acontecido com frequência nas últimas semanas.

Apesar de ser responsabilidade da Sanesul fiscalizar as instalações e exigir a correção de irregularidades, a Prefeitura colocou à disposição sua estrutura para ajudar na conscientização da população e nos estudos para se encontrar uma solução. “Esse é um problema crônico no município que precisa ser minimizado pela Sanesul que, por contrato, é quem responde pelo problema. Além de cobrar, nos colocamos também como parte da discussão para solucioná-lo”, explica o secretário de Planejamento, Romualdo Diniz Salgado Junior.

O procurador-geral do Município, Paulo César Nunes da Silva, também participou do encontro e pontuou a necessidade da Sanesul em encaminhar uma solução, como prevê o contrato. “Sabemos que a responsabilidade direta do problema é da Sanesul e sua prestadora de serviço, mas o Poder Público é sensível à situação que passa parte da população de Dourados e vai auxiliar nas ações de conscientização e fiscalização”, disse.

Segundo a Sanesul, esse não é um problema exclusivo de Dourados. As ligações clandestinas na rede de esgoto se repetem em outros municípios, problema que já vem sendo combatido pela empresa. “Já temos um trabalho elaborado nos municípios de Três Lagoas e Maracaju, com campanha sócio-educativa que possam atingir a população, evitando de se punir o usuário e esse já é um documento para nortear as ações em Dourados”, disse Camila Hiromi Abe, que responde interinamente pela gerência da Sanesul em Dourados.

A engenheira explicou que o caminho deve ser a identificação da irregularidade, notificação e tempo para o usuário fazer a adequação necessária. Um plano piloto preliminar em alguns pontos da cidade deve ser implantado para chegar à população. “Temos um histórico de boa vontade da população em receber os agentes e precisamos mostrar à eles a necessidade de regularizar a situação se algum problema for constatado”, completou Romualdo Diniz.

Além do secretário de Planejamento e do procurador-geral, participaram da reunião o secretário de Obras, Luis Gustavo Casarin, secretário de Serviços Urbanos, Márcio Antônio do Nascimento, representantes da Guarda Municipal e Guarda Ambiental de Dourados e, virtualmente, Iara Marchloretto, da Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul).