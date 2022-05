Prefeitura e Cepegre/UEMS assinam convênio para oferta de formação continuada a professores da rede municipal

A Prefeitura de Dourados, por meio da Semed (Secretaria Municipal de Educação) e a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), por meio do Cepegre (Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação, Gênero, Raça e Etnia), formalizaram nesta terça-feira (3), a assinatura de um convênio que ofertará o projeto de extensão denominado I Formação Continuada “Infâncias, Diversidade e Organização do Trabalho Pedagógico”, voltado para capacitação de professores da rede municipal.

A reunião para formalizar a parceria ocorreu com a presença do reitor da UEMS, prof. Dr. Laércio Alves de Carvalho, da secretaria municipal de Educação, Ana Paula Benitez Fernandes, da coordenadora do CEPEGRE/UEMS, profa. Dra. Cíntia Diallo e a coordenadora do CEIM Maria de Lourdes, profa. Brenda Cordeiro.

O objetivo é que o Cepegre/UEMS promova a oferta curso de formação continuada para discutir os desafios impostos a professores e professoras no contexto de retorno às aulas presencias, após o período mais agudo da pandemia. O curso ofertado também visa proporcionar aos participantes a compreensão e incorporação de teorias articuladas às práticas pedagógicas que contemplam a complexidade do cotidiano Educação Infantil e Anos Iniciais. As palestras e oficinas serão ofertadas em comum acordo com a Coordenação do CEIM Maria de Lourdes Silva, mediante inscrição no seguinte endereço: www.even3.com.br/fcpp2022.

“O Cepegre foi convidado pela profa. Brenda Cordeiro, coordenadora no CEIM Maria de Lourdes, para, em parceria, elaborar e executar um curso de formação continuada que atendesse as expectativas pedagógicas das/os docentes da Rede Municipal de Educação de Dourados, sobretudo no que diz respeito, às temáticas relacionadas às diferentes infâncias, fluxos migratórios, educação inclusiva, Tic`s, educação étnico-raciais, dentre outros temas”, destaca a coordenadora do Cepegre.

De acordo com a profa. Cíntia Diallo, a parceria com a Reme (Rede Municipal de Educação) “surge com a intenção de criar um ambiente virtual de diálogos, aprendizagens, trocas de experiências, que repercutam no cotidiano escolar, na proposição de outros fazeres pedagógicos desafiadores da lógica hegemônica, e ao mesmo tempo democráticos e multiculturais”.

Para Ana Paula Benitez, “é muito importante a Semed estar presente na formalização deste convênio. Trouxemos nossos professores de nosso Departamento de Ensino e reforço que este curso, que tem a configuração de curso de Extensão será ofertado para todos os nossos professores que tiverem interesse nessa qualificação. É um motivo de grande alegria compor essa parceria. Nós vemos a UEMS como uma instituição muito valorosa, e quem ganha com isso são nossos profissionais que poderão aprimorar seu conhecimento gratuitamente e com uma formação de qualidade”, ressaltou a responsável pela Semed/Dourados.

Sobre o CEPEGRE/UEMS

O Cepegre nasceu a partir de uma proposta do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, Gênero, Raça e Etnia – GEPEGRE/UEMS/CNPq, que tem cinco linhas de pesquisas estruturadas. As temáticas de Educação, Gênero, Raça e Etnia formam o arcabouço geral do centro e, dentro destas em estreita articulação entre si, de forma interdisciplinar, transdisciplinar e multidisciplinar, os projetos, eventos e discussões teóricas e produção bibliográfica (resumos, artigos, capítulos de livros, livros, orientações de TCC, especializações e mestrado) em geral se configuram e são executados. O Centro está sediado na Unidade da UEMS de Dourados.

O Cepegre tem como objetivo geral propor, subsidiar, articular monitorar e avaliar políticas públicas e políticas de ação afirmativa, ligadas às questões de educação, gênero e sexualidade, cultura, raça e etnia, com foco no processo de inclusão para o acesso, permanência e conclusão na Educação Básica e Superior. Visa ainda, por meio do diálogo e participação efetiva junto aos demais sistemas de educação, órgãos governamentais, não governamentais e Movimentos Sociais – local, regional, nacional e internacional – desenvolver estudos e ações na luta contra os processos de discriminação, racismo, homofobia, xenofobia, violência contra a mulher e demais formas de violência.