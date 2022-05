Prefeitura disponibiliza ônibus gratuito para Expoagro neste fim de semana

Agetran e Viação Dourados programaram horários especiais com saída da Praça Antônio João

A 56ª edição da Expoagro começa nesta sexta-feira (13) e vai até o dia 22. A maior feira do agronegócio de Mato Grosso do Sul está de volta após dois anos de atividades apenas virtuais. Organizada pelo Sindicato Rural de Dourados, estão previstos shows, palestras, exposições e diversas atividades ligadas ao setor.

Para atender o público no primeiro fim de semana, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) negociou com a Viação Dourados a disponibilidade de horários especiais de ônibus, sem cobrança de tarifa, para que as pessoas possam chegar ao Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, nos dois dias em que a entrada será aberta ao público.

Na abertura, nesta sexta-feira (13), quatro ônibus sairão da Praça Antônio João às 19h, passando pela Praça do Cinquentenário. Cada veículo poderá levar até 80 pessoas, com total de 320 passageiros. O retorno será na madrugada de sábado (14), às 3h10, também com quatro ônibus. Nesta noite, o público poderá assistir gratuitamente o show “Brutos de Verdade”, com a dupla Jads & Jadson e João Carreiro.

No domingo (15), outro dia em que não haverá cobrança de ingressos para acesso ao Parque de Exposições, o horário de saída dos ônibus será às 15h, com retorno marcado para 21h. O trajeto será o mesmo, saindo da Praça Antônio João e passando pela Praça do Cinquentenário. Neste dia estão programados shows de Ana Castela e de Enzo Rabelo.