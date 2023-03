Prefeitura de Dourados realiza reconstrução asfáltica na Via Parque

Serviço inicia nas proximidades do cruzamento com a rua C Doze e deve seguir por praticamente toda extensão da via até a região onde ocorrem os trabalhos da ponte na Vila Roma

A Prefeitura de Dourados, por meio da Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), realiza a reconstrução do asfalto da rua Bolivar Loureiro Rocha, conhecida popularmente como Via Parque, na região do Cachoeirinha. O serviço começou, nesta segunda-feira (27), nas proximidades do cruzamento com a rua C Doze e deve seguir por praticamente toda extensão da via até a região onde ocorrem os trabalhos da ponte na Vila Roma. Moradores e outras pessoas que passam pelo local devem ter atenção redobrada pois máquinas e trabalhadores ficam na pista durante todo o dia.

Alan Guedes destaca a importância da obra para a região do Cachoeirinha e, ao mesmo tempo, para toda cidade porque a via reconstruída leva à outra importante obra no Vila Roma, promovendo melhor mobilidade urbana e qualidade de vida. “É uma alegria levar o serviço para essa área do município porque sabemos que a população esperava por isso e a cidade precisava. Estamos com maquinário e pessoal trabalhando o dia todo para corrigir um problema que era praticamente habitual na Via Parque e queremos deixar o asfalto com qualidade e duradouro. Para a gestão também é uma felicidade unir, de certa forma, duas grandes obras para nossa Dourados, já que essa recuperação asfáltica vai até a ponte da Vila Roma”.

O principal objetivo da obra é sanar as frequentes complicações na via, levando serviço específico e adaptado para as características geográficas da região. O secretário Municipal de Serviços Urbanos, Márcio Antônio do Nascimento explica que está sendo o refeito desde a sub-base com pedra rachão, implementação da base e depois a malha asfáltica. “Por ser uma região que apresenta umidade elevada, não foi realizada a sub-base da maneira correta para esse tipo de local. A via sempre sofreu, desde quando foi construída, nunca teve uma durabilidade esperada. Agora estamos trabalhando para sanar esse problema crônico”.