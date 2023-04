Prefeitura de Dourados realiza o 2° Dia da Atividade Física nesta quarta-feira

A Prefeitura de Dourados realiza o 2° Dia Mundial da Atividade Física. Comemorado no dia 6 de abril, as ações iniciam nesta quarta-feira (5) por conta do ponto facultativo e feriado de Páscoa.

Serão várias atividades físicas e promoção de práticas de hábitos saudáveis, entre elas: caminhada, prática de taí chi chuan, pilates, festival de pênaltis para as crianças, volêi, judô e outros. A ação é desenvolvida pela Sems (Secretaria Municipal de Saúde), realizada pelo Nasf (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), com apoio da Funed (Fundação de Esportes de Dourados), Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) e

De acordo com Fábio Hildebrandt Arias, o intuito é divulgar o “Guia de Atividade Física para a População Brasileira” (criado pelo Ministério da Saúde) e mostrar as mais variadas formas de praticar atividade física pensando na promoção da saúde, prevenção e controle de doenças e melhora na qualidade de vida. “Além do evento de amanhã, haverá outras ações neste mês de abril, o mês de conscientização da importância da prática da atividade física diária para combater o sedentarismo e as doenças crônicas não transmissíveis”, explica.

As atividades serão promovidas no Parque Antenor Martins (Parque do Lago), no Ginásio do Izidro Pedroso, no campo Zé Tabela, e em frente a Praça da Juventude. “No Parque do Lago estamos concentrando um número maior de ações, lá teremos atividades das 6h30 até 21h. No Zé Tabela será das 7h às 10h, no Izidro também a partir das 7h, indo até 11h, e a equipe do Nasf 4, que estará ali na frente da Praça da Juventude também pela manhã”, explicou Arias.

O evento tem o apoio da faculdade Anhanguera, com o curso de Serviço Social, e da Unigran com a participação dos acadêmicos dos cursos de Psicologia, Fisioterapia, Nutrição, Biomedicina e Educação Física que realizarão atividades junto à população presente no dia do evento.

As práticas de atividades físicas ofertadas, serão conduzidas por profissionais autônomos, que estarão disponibilizando à comunidade uma aula prática, para demonstrar a ampla possibilidade de melhorar a saúde e qualidade de vida através da diversidade de opções. “A população está convidada a participar e prestigiar esse grande dia”, finaliza Arias.