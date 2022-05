Prefeitura de Dourados publica reabertura de prazo na licitação para pavimentação no Jequitibás

Nos próximos dias deve ser publicado um novo processo licitatório, também para o Parque dos Jequitibás

A Prefeitura de Dourados, por meio da Semad (Secretaria Municipal de Administração), informa a reabertura de prazo para tomada de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para execução da drenagem de águas pluviais, pavimentação asfáltica, sinalização viária e calçamento no bairro Parque dos Jequitibás.

De acordo com a publicação no Diário Oficial desta segunda-feira (9), a licitação foi declarada “deserta”, face à ausência de interessados, motivo pelo qual o prazo foi reaberto.

Os interessados em participar da licitação devem comparecer no dia 30 de maio, às 8h, na sala de reunião do Departamento de Licitação, localizada na Secretaria Municipal de Fazenda, Bloco “F” do CAM (Centro Administrativo Municipal), sito na Rua Coronel Ponciano, nº 1.700, Parque dos Jequitibás, na cidade de Dourados-MS.

“Nos próximos dias deve ser publicado um novo processo licitatório, também para o Parque dos Jequitibás, referente a reprogramação de um contrato de financiamento que Prefeitura possui com a Caixa Econômica Federal”, informou o secretário de Obras, Luis Gustavo Casarin.