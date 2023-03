Prefeitura de Dourados publica nomeação de novos concursados

A Prefeitura de Dourados divulgou, no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (8), a nomeação dos aprovados no concurso público realizado entre setembro e outubro do ano passado para diversos cargos. São 57 futuros servidores que agora precisam seguir os trâmites até que aconteça a posse, em aproximadamente 30 dias.

Na lista divulgada, estão 12 agentes de fiscalização de trânsito, um analista de tecnologia da informação, três arquitetos, 20 auditores fiscais de tributos municipais, dois fiscais de defesa do consumidor, dois fiscais de obras, dois operadores de máquinas e equipamentos, 10 orientadores sociais, quatro para o cargo de procurador-geral do município e um topógrafo. O prefeito, Alan Guedes, agradeceu a todos que participaram do concurso. “Esses servidores vem para somar e ajudar a cidade de Dourados, nesse caminho de construir um novo formato de desenvolvimento para a cidade. Sejam bem-vindos”, declarou.

Passada a nomeação em Diário Oficial, os chamados devem, nesse período até a posse, ainda a ser marcada, providenciar os exames médicos e perícias, conforme descrito no edital.

Confira AQUI a lista completa.