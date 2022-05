Prefeitura de Dourados publica edital para contratação de 60 auxiliares de serviço de manutenção e apoio

Processo seletivo simplificado foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (12)

A Prefeitura Municipal de Dourados, por meio da Semad (Secretaria Municipal de Administração), publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (12), o Edital nº 07/2022, que abre o Processo Seletivo Simplificado destinado a selecionar candidatos, para 60 vagas de Auxiliar de Serviços de Manutenção e Apoio.

Os candidatos devem ter 18 anos ou mais e nível fundamental completo. A remuneração é de R$ 1.561,81 para 40h semanais.

As inscrições são gratuitas e serão realizadas nos dias 16, 17, 18 e 19 de maio, com distribuição de senhas no horário das 8h até às 11h, no Bloco B do CAM (Centro Administrativo Municipal) localizado à Rua Coronel Ponciano, 1.700. É preciso apresentar no ato da inscrição, os documentos pessoais (RG e CNH), carteira de trabalho e comprovante de escolaridade.

A contratação tem validade de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos legais. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 24 de maio, recursos no dia 26, resultado final e homologação no dia 30 de maio.

O edital completo pode ser acessado no Diário Oficial do dia 12/05/22.