Prefeitura de Dourados promove capacitação de servidores para compras públicas

Workshop é para o mapeamento de demandas da cidade, que possam ser passíveis de aplicação de Contratos Públicos de Soluções Inovadoras (CPSI)

A Prefeitura de Dourados, por meio do Sebrae/MS, dentro do programa Cidade Empreendedora, no Ciclo Expansão, promove workshop com gestores públicos do município para o mapeamento de demandas da cidade, que possam ser passíveis de aplicação de Contratos Públicos de Soluções Inovadoras (CPSI).

“O prefeito Alan está investindo na capacitação de servidores para compras públicas com foco em inovação e isso mostra que a Prefeitura está usando o poder de compra para atender de maneira eficiente e promover o desenvolvimento econômico e social de Dourados e região. Dialogando direto com a Lei de Inovação N° 5.135 de 20 de dezembro de 2023, sancionada pelo prefeito e já começando a fazer uso desse importante arcabouço legal”, destacou Elaine Peres, servidora da Semdes (Secretaria de Desenvolvimento) e responsável pela Sala do Empreendedor.

A proposta dessa atividade, será complementada com a capacitação de cinco servidores do município, na aplicação da Lei Complementar 182/2021, que instituiu o Marco de Startups no Brasil. Ao final desse ciclo, o município de Dourados estará apto a aplicar a CPSI, a qualquer das demandas que sejam passíveis do uso desse instrumento de compras públicas. A iniciativa, além de alavancar soluções para problemas reais do cotidiano do cidadão, também dialoga com a lei de inovação do município.

Dourados é mais um dos municípios que aderiram ao programa promovido pelo Sebrae/MS e a expectativa é que até o final do primeiro semestre já possa celebrar seu primeiro contrato, dentro dessa modalidade.