Prefeitura de Dourados promove ação de conscientização sobre a saúde renal

Ações fazem alusão ao ‘Dia Mundial do Rim’, celebrado anualmente na segunda quinta-feira do mês de março

A Prefeitura de Dourados realizou na manhã desta quinta-feira (14/3) ações de conscientização sobre o ‘Dia Mundial do Rim’. Equipes das secretarias municipais de Saúde e Educação, realizaram uma blitz informativa no cruzamento das avenidas Weimar Gonçalves Torres e Presidente Vargas, para informar a população sobre os riscos das doenças renais, prevenção e tratamento.

“Essa é uma data muito importante e o assunto precisa ser levado a todos, nós fizemos essa parceria para conscientizar a população da importância de ter um diagnóstico precoce e o tratamento das doenças renais”, ressalta a nutricionista da Semed, Marielly Silvestre Quinhones.

Além de panfletos informativos, as equipes distribuíram água potável para a população e participaram de entrevistas na mídia local para falar sobre o assunto.

A data é comemorada anualmente toda segunda quinta-feira do mês de março, com o objetivo de informar a população sobre as doenças renais e a prevenção através de práticas saudáveis.

Informações da Organização Internacional World Kidney Day revelam que 10% da população mundial (850 milhões de pessoas) tem alguma doença renal crônica, que se não for tratada, pode ser fatal.

Os rins são dois órgãos localizados em ambos os lados da coluna vertebral, tendo como principal função, remover os resíduos e o excesso de água do organismo. O problema é que, muitas vezes, por falta de prevenção, as pessoas podem descobrir problemas renais em fases muito avançadas das lesões.

Segundo o Governo Federal, a Doença Renal Crônica (DRC), que consiste em lesão renal e perda progressiva e irreversível da função dos rins, é a mais grave delas. No Brasil, no ano de 2022, mais de 140 mil pacientes realizaram diálise.