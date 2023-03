Prefeitura de Dourados participa de evento sobre Cidades Inteligentes no Maranhão

Dourados foi a única cidade do MS selecionada. Evento promoveu a troca de conhecimentos sobre os impactos da transformação digital no desenvolvimento das cidades

A Prefeitura de Dourados, representada pelo diretor de Tecnologia da Informação, Cleison Marin, participou de um evento sobre Cidades Inteligentes, em São Luís, capital do Maranhão. O Smart Gov Nordeste aconteceu na quarta (22) e quinta-feira (23) e teve como objetivo o compartilhamento de conhecimentos sobre os impactos da transformação digital no desenvolvimento das cidades e seus munícipes. O evento é promovido pela ANCITI – Associação Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras.

“Fomos convidados para compartilhar alguns de nossos cases voltados para a transformação digital e governança em Dourados. Apresentei nosso projeto de Inovação Tecnológica implantado pela prefeitura desde o ano passado, onde estão o sistema de chamados da prefeitura, dentre eles o 0800 e o de iluminação pública com geolocalização”, explicou Marin.

Além de Dourados, a única do Mato Grosso do Sul, foram selecionadas as cidades: Cariacica, São Paulo, Jundiaí, Contagem, João Pessoa e Aracaju.

“O projeto está em fase de evolução. A Telefonia IP permite ligações sem a necessidade de uma linha telefônica, pois funciona por meio da internet. A prefeitura está com um projeto piloto de central de atendimento 0800 estruturada em serviços baseados nessa tecnologia, proporcionando mobilidade, praticidade e economia”, explica o diretor.

O evento proporcionou o intercâmbio de conhecimento e melhores práticas entre as entidades de TI dos municípios brasileiros e com isso, aprimorar a qualidade de vida do cidadão, por meio do avanço das tecnologias.