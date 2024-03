Prefeitura de Dourados oferece curso de capacitação gratuito na próxima semana

As inscrições podem ser feitas em qualquer Cras da cidade. O curso será realizado na Unidade Móvel de Capacitação do MS Qualifica Empreendedor, na Praça Antônio João

A Prefeitura de Dourados avança com os serviços do Programa ‘Cidade Empreendedora’ e, entre os dias 11 e 16 de março, realiza uma capacitação automotiva gratuita para toda a população, com diversos módulos como mecânica, elétrica, borracharia, manutenção, entre outros.

O curso é uma parceria entre a Prefeitura, Secretaria Municipal de Assistência Social, Sistema Fiems, Senai, Sebrae, Funtrab e Governo do Estado com a Semadesc.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas em qualquer unidade do Cras (Centro de Referência de Assistência Social), ou ainda na hora do curso, que será ministrado na Unidade Móvel para Capacitação do programa MS Qualifica Empreendedor, na Praça Antônio João, no Centro de Dourados.

O Curso acontece na Praça Antônio João e cada módulo possui carga horária de 8 horas.

Confira a programação

11 de março, das 8h às 17h

Noções Básicas de Mecânica Automotiva

12 de março, das 8h às 17h

Princípio para Manutenção de Automóveis

13 de março, das 8h às 17h

Elétrica Básica Automotiva

14 de março, das 8h às 17h

Fundamentos de Eletricidade Automotiva

15 de março, das 8h às 17h

Metrologia Aplicada à Automotiva

16 de março, das 8h às 17h

Noções Práticas de Borracharia